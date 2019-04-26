شكرا لقرائتكم خبر عن حقوقى:نتائج الاستفتاء أكدت عدم التفات المصريين لدعاية الإخوان المضادة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال هيثم شرابى الباحث الحقوقى إن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونسب الإقبال المصريين على الاستفتاء والتى أعلنتها الهيئة العليا للانتخابات دليل واضح على أن المصريين لم يلتفتوا لكل الدعاية المضادة من إعلام الإخوان الإرهابي.
وأوضح الباحث الحقوقى أن مشاركة المصريين سواء كان التصويت بنعم أو لا يظهر أهمية الشعور بالمشاركة ويؤكد أن الشعب أفشل كل مخططات التنظيم .
وأوضح الباحث الحقوقى أن مشاركة المصريين الإيجابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية أثر سلبيا في دعاية تنظيم الإخوان الإرهابي ويظهر كذبهم أمام الجميع.
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