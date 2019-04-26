كيم جونج أون يدعو "بوتين" لزيارته

نقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، الجمعة، قوله خلال قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السلام والأمن على شبه الجزيرة الكورية سيعتمدان تماما على الموقف الأمريكي مستقبلا.

ونقلت الوكالة عن كيم "الوضع على شبه الجزيرة الكورية والمنطقة الآن

في طريق مسدود ووصل إلى نقطة حرجة إذ قد يعود إلى وضعه الأصلي لأن الولايات المتحدة اتخذت موقفا أحاديا بسوء نية في محادثات القمة الثانية في هانوي التي جرت في الآونة الأخيرة بين جمهوريةكوريا الديمقراطية الشعبية والولايات المتحدة".

إلى ذلك، دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون الرئيس الروسي إلى زيارته في كوريا الشمالية، وهي دعوة "قَبِلها" فلاديمير بوتين "على الفور"، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية الجمعة.

وخلال قمة جمعتهما الخميس في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، طلب كيم من بوتين المجيء إلى كوريا الشمالية "في الوقت المناسب"، بحسب الوكالة.