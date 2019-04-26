شكرا لقرائتكم خبر عن الأسد يواصل مجازره في «خان شيخون» والان نبدء بالتفاصيل

ارتكبت قوات نظام الأسد صباح الخميس، مجزرة جديدة في خان شيخون جنوب إدلب، مستهدفة المدينة بنحو 40 صاروخا وقذيفة، في استمرار لخرق التهدئة، ليرتفع عدد القتلى منذ بدء الهدنة الروسية - التركية إلى 677 بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقصف جيش النظام بنحو 40 قذيفة صاروخية مناطق في مدينة خان شيخون بريف إدلب الجنوبي، ما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى، في حين استهدف بقذائف أخرى مناطق في محيط بلدة مورك بريف حماة الشمالي ضمن المنطقة منزوعة السلاح، وبلدتي كفرناها وخان العسل بريف حلب الجنوبي الغربي ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وباستشهاد رجل جراء قذيفة صاروخية الأربعاء على منطقة في حي حلب الجديدة بالقسم الغربي من المدينة، قال المرصد: بذلك يرتفع عدد القتلى إلى 677 على الأقل ممن استشهدوا خلال تطبيق اتفاق الهدنة، وأضاف: رصدنا مزيداً من الخروقات بمناطق الهدنة المخروقة، بعد منتصف ليل الأربعاء - الخميس، حيث استشهد طفل وسقط جرحى في كفر بطيخ، ليرتفع عدد الأطفال الشهداء إلى 3 إضافة إلى سيدة ورجل.