شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مستمرون في ردع الملالي والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤول أمريكي الخميس: إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران حرمت الحكومة الإيرانية من أكثر من عشرة مليارات دولار من إيرادات النفط، لافتا إلى أن بلاده تعمل مع شركائها لضمان توافر إمدادات نفطية كافية في الأسواق العالمية، وأكد أنهم بدأوا في ردع نظام طهران ومستمرون في ذلك.

وجاءت تلك التصريحات من الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك في اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان بلاده أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو وإلا واجهت إجراء عقابيا.

وقبلها قال هوك في تصريحات تليفزيونية لـ«الحرة»: إن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في عملية ردع إيران وستستمر في ذلك، وأضاف: إن واشنطن ستفعل كل ما هو ممكن لتجنب تقلب الأسعار في سوق النفط. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الإثنين الماضي عدم تجديد الإعفاءات الخاصة باستيراد النفط من الملالي، فيما شدد هوك على أن القرار الجديد سيؤثر على إيرادت إيران.

وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ثم أضافت حزمة أخرى في نوفمبر من العام نفسه تستهدف قطاع النفط.