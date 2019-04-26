شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: مستمرون في ردع الملالي والان نبدء بالتفاصيل
وجاءت تلك التصريحات من الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومستشار السياسات بوزارة الخارجية برايان هوك في اتصال مع الصحفيين بعد أيام من إعلان بلاده أنها سترفع كل الإعفاءات المتعلقة بالعقوبات على إيران، ومطالبتها الدول بوقف وارداتها من طهران اعتبارا من مايو وإلا واجهت إجراء عقابيا.
وقبلها قال هوك في تصريحات تليفزيونية لـ«الحرة»: إن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في عملية ردع إيران وستستمر في ذلك، وأضاف: إن واشنطن ستفعل كل ما هو ممكن لتجنب تقلب الأسعار في سوق النفط. وكان الرئيس دونالد ترامب قد أعلن الإثنين الماضي عدم تجديد الإعفاءات الخاصة باستيراد النفط من الملالي، فيما شدد هوك على أن القرار الجديد سيؤثر على إيرادت إيران.
وانسحبت واشنطن من الاتفاق النووي في مايو 2018، وأعادت فرض عقوبات على طهران بسبب أنشطتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، ثم أضافت حزمة أخرى في نوفمبر من العام نفسه تستهدف قطاع النفط.
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