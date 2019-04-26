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اليمن: نتابع أوضاع السكان في مناطق المليشيا

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أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبدالملك، أن حكومته تتعاطى بمسؤولية مع معاناة السكان في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وأشار خلال لقائه محافظ ريمة محمد علي الحوري، أن الحكومة تتابع أوضاع ومعاناة السكان في تلك المناطق وتعمل بكل السبل والوسائل المتاحة للتخفيف من معاناتهم.

ودعا عبدالملك، وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، إلى ضرورة توحيد الصفوف والالتفاف حول الشرعية الدستورية للتصدي لتلك المليشيا واستكمال مسيرة التحرير.

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