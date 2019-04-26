مقتل 20 حوثيا في معارك مع الجيش اليمني بالضالع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قوات تابعة للجيش اليمني - أرشيفية

قتل 20 عنصرا حوثيا وأصيب 10، الخميس، في معارك مع الجيش اليمني بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد. وذكرت وزارة الدفاع اليمنية أن معارك عنيفة اندلعت في جبهة العود شمالي محافظة الضالع، عقب محاولة عناصر حوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش في منطقة "بيت الشرجي" بمديرية قعطبة. ووفقا للمصدر، فقد تمكنت قوات الجيش الوطني من إحباط محاولة التسلل الحوثية الفاشلة، وإجبارها على الفرار باتجاه منطقة بيت "الشوكي".



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