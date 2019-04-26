شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة.. رئيس الفلبين يوبخ كندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (مانيلا)

هدد رئيس الفلبين رودريغو دوتيرتي بشن حرب على كندا في حال عدم استرداد أكثر من 2000 طن نفايات نقلتها إلى الأراضي الفلبينية منذ 6 سنوات.

وقال دوتيرتي، أمس الأول (الأربعاء): «سأوجه تحذيرا إلى كندا، ربما الأسبوع القادم، مفاده بأن عليهم سحب هذه القمامة، وإلا فسأبحر إلى كندا وسألقي نفاياتهم هناك».

وأضاف دوتيرتي: «لنحارب كندا. سأعلن حربا عليهم، سأبلغ كندا بأن نفاياتهم في طريق العودة إليهم. مهدوا استقبالا عظيما. كلوها إذا أردتم. إن قمامتكم تعود إلى وطنها».

وتقدمت الفلبين إلى كندا باحتجاجات عدة، بسبب نحو 103 حاويات نقلت 2450 طنا من النفايات إلى الأراضي الفلبينية عن طريق البحر خلال عامي 2013 و2014.