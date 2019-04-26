شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مخازن أسلحة «داعشية» في الموصل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رياض منصور (بغداد)

قال مصدر أمني عراقي أن معلومات دقيقة جرى انتزاعها من أحد أعضاء داعش أثناء التحقيق عن وجود مخازن للسلاح تعود للتنظيم في قرية الجرب جنوب الموصل.

وأكد المصدر لـ«الخليج 365» أن قوة خاصة من مكافحة الشغب تحركت صباح أمس (الخميس) إلى القرية للسيطرة على مخازن السلاح. وقال إن اشتباكات وقعت في القرية بين وحدة مكافحة الإرهاب وعناصر من داعش كانوا متحصنين بالقرب من أحد المنازل أدت إلى مقتل اثنين منهما.

ولفت المصدر إلى أن وحدة مكافحة الإرهاب لم تعثر على مخزن الأسلحة لكنها عثرت على بقايا أسلحة، مشيرا إلى أنه من الواضح أنه جرى نقل هذا المخزن إلى مكان آخر. وقامت وحدة مكافحة الإرهاب بعملية تمشيط واسعة للقرية واعتقلت بعض العناصر المشتبه بأنهم من عناصر داعش.