شكرا لقرائتكم خبر عن ضبابية حول صحة البشير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

منذ الأسبوع الماضي، تواصل الصحف السودانية تداول تقارير متضاربة حول الحالة الصحية للرئيس المعزول عمر البشير، حيث أفادت صحيفة «آخر لحظة» أمس (الخميس) بأن صحة البشير في تدهور، وأنه يعاني من أمراض عدة تتطلب نقله من سجن «كوبر» في العاصمة الخرطوم لتلقي العناية الطبية اللازمة.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن «فريقا طبيا من 5 أطباء يعكفون على متابعة الحالة الصحية للبشير، وهم في تخصصات الباطنية، والأنف والأذن والحنجرة، والمخ والأعصاب، والقلب، والعظام»، مؤكدة أن الوضع الصحي الحالي للبشير لا يسمح ببقائه في السجن في هذه المرحلة.

فيما قالت صحيفة «الانتباهة» أمس الأول إن حالة البشير الصحية تتحسن، مؤكدة وفقاً لمصادرها أنه انتظم في تناول الوجبات اليومية بصورة طبيعية، وأفادت بأنه تعرض لـ«جلطة خفيفة» وتمت معالجته وإعادته إلى محبسه.