شكرا لقرائتكم خبر عن «كلاف حداش».. خطة إسرائيلية لضرب المواقع الإيرانية في سورية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

كشف تقرير نشرته صحيفة معاريف العبرية، أمس (الخميس)، النقاب عن خطة جديدة باسم «كلاف حداش» (بطاقة جديدة)، لاستهداف مواقع إيرانية حساسة في سورية، إذ بدأت بقصف 4 مواقع حيوية منذ يناير.

وأفاد التقرير بأن المواقع تلك شملت مخازن كبيرة جداً في مطار دمشق الدولي، تستخدم كمركز لوجستي لقوة القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني وموقعاً لوجستيّا كبيرا توجد فيه أسلحة كثيرة في قاعدة إيرانية تقع داخل قاعدة عسكرية سورية، بالإضافة إلى قاعدة تدريبات كبيرة لمليشيات مسلحة في ضواحي دمشق وموقع لإيران وحزب الله جنوب دمشق.

وقالت الصحيفة إن الهجوم على مطار دمشق كان الجزء المركزي لهذه العملية العسكرية، مضيفة أن العملية القادمة الهجوم سيكون واسعا جداً، ونقلت عن ضابط في سلاح الجو الإسرائيلي، قوله إن غالبية الأسلحة والعتاد اللوجستي تنقل من إيران إلى سورية عن طريق الجو، مبيناً أن الهدف من العمليات هو ضرب منظومة النقل الإيرانية ومخازن الأسلحة، كما أوضح أن هذه المنظومة موجودة في قلب مطار مدني، وأن هذا المركز سمح بوجود كل الجهاز اللوجستي للإيرانيين في سورية.