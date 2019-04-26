شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يواصل التصعيد.. مقتل وإصابة 5 أطفال في تعز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل طفلان وأصيبت 3 طالبات أمس (الخميس) في قصف عشوائي حوثي استهدف عددا من المنازل والطلاب أثناء عودتهم من مدارسهم (شمالي مدينة تعز) في إطار تصعيد المليشيا وانتهاكاتها المتواصلة للاتفاقيات الدولية.

وقالت مصادر طبية وعسكرية يمنية لـ«الخليج 365» إن معارك عنيفة تشهدها الأطراف الشمالية لمدينة تعز عقب محاولة عناصر حوثية التسلل إلى مواقع الجيش الوطني، وقصفت المليشيا من مواقع تمركزها في لوزم والكريفات بشكل عشوائي الأحياء المدنية بقذائف الهاون والمدفعية.

وأوضحت المصادر أن طفلا قتل في منزله بوادي المدام إثر قصف حوثي على منزله، فيما قتلت طفلة أخرى أثناء تأدية الامتحانات بمدرسة الشهيد الحجري بحارة الجشاش بوادي القاضي جراء سقوط قذيفة حوثية على المدرسة، في حين أصيبت بالقصف ثلاث طالبات أخريات.

من جهة أخرى، استسلم أمس 110 مسلحين حوثيين بينهم قائد اللواء 912 مشاة العميد يحيى الكبسي للجيش الوطني في محافظة الضالع بعد معارك عنيفة شهدتها مديرية الحشا.

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وأفاد مصدر عسكري يمني أن من بين المسلحين 9 ضباط؛ رتبهم بين عقيد ومقدم ورائد، بالإضافة إلى عدد من المشرفين الميدانيين بعد نجاح القوات الحكومية بنصب كمين لهم واستدراجهم.

وفي ذات السياق، تصدت المقاومة اليمنية أمس في مديرية المسيميرة (شمال شرقي محافظة لحج) لمحاولات حوثية للتسلل إلى مواقع حبيل حنش.

من جهة ثانية، أعلن مصدر عسكري يمني أمس، تمكن الجيش الوطني وبإسناد من التحالف العربي، تحرير جبل الأذناب الإستراتيجي في مديرية رازح (شرقي محافظة صعدة)، مكبداً المليشيا 8 قتلى وعشرات الجرحى.

إلى ذلك، أسقط الجيش الوطني طائرة استطلاع حوثية أمس في وادي سحامة بمديرية كتاف (جنوب شرقي محافظة صعدة).