شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبيرغ: مليشيا نصر الله تتسول في شوارع بيروت والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تسببت العقوبات الأمريكية على مليشيا «حزب الله» الإرهابي في دفعه تجاه جمع الأموال من خلال نشر صناديق ودعايات تبرعات تحمل اسم «هيئة دعم المقاومة»، وتثبيتها في الشوارع وعلى أعمدة الكهرباء في بيروت ومناطق متفرقة جنوب لبنان.

وقالت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية أمس الأول، إن هذه الخطوة جاءت بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران وحزب الله، والتي قلصت موارد المليشيات التي تعتمد على التمويل الإيراني.

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وكان أمين عام حزب الله حسن نصرالله فتح باب التبرعات في خطاب له في التاسع من شهر مارس الماضي، وقال حينها في كلمة متلفزة «أعلن اليوم الحاجة إلى المساندة والدعم الشعبي»، مضيفا أن التبرعات مطلوبة لدعم أنشطة الحزب. وتحمل صناديق التبرعات، التي جرى أخيرا نشرها أيضا باتساع، شعارات ورسائل تزعم أن التبرعات لـ«تجهيز المجاهدين ولشراء الذخائر».

ونقلت بلومبيرغ تقديرات مسؤول أمريكي أن التمويل الإيراني لحزب الله يصل سنويا لحدود 700 مليون دولار، وأن قدرة إيران على الاستمرار بهذا النهج أصبحت تتضاءل تحت ضغط العقوبات، وآخر حلقاتها قرار واشنطن تصفير صادرات إيران النفطية، وإلغاء أي استثناءات كانت مُنحت لبعض الدول في موضوع مواصلة الاستيراد من إيران.

وتضيق العقوبات الأمريكية الخناق على موارد حزب الله من خلال تجريم من يتعاون معه داخل وخارج لبنان، وملاحقة أذرع الدعم المالي القادمة من شبكات غسل الأموال والاتجار بالمخدرات التي يتولاها أنصار وأعضاء حزب الله الإرهابي في أمريكا الجنوبية وأفريقيا والعديد من مناطق العالم.