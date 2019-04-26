ظريف: ايران لاتشارك في مباحثات لا تحضرها الحكومة الافغانية

اعلن وزير الخارجية ال​ايران​ي ​محمد جواد ظريف​ ان "مبادئنا لاتسمح لنا بالمشاركة في مباحثات حول ​افغانستان​ تغيب عنها ​الحكومة​ الالفغانية"، مشيراً إلى "أننا اقترحنا في منطقتنا اطلاق حوار امني ونحن مستعدون لعقد معاهدات عدم الاعتداء مع جميع دول المنطقة بما فيها ​السعودية​ و​الامارات​".

واكد ظريف ان "ايران ليست لديها اطماع باي بلد، مشيراً إلى "اننا راضون بما يكفي بثروات بلادنا وحدودنا الراهنة ونحن على استعداد لابرام معاهدة عدم اعتداء مع اي دولة تبدي استعدادها لذلك"، لافتاً إلى أنه "لدينا علاقات جيدة للغاية مع ​تركيا​ و​اذربيجان​ و​باكستان​ و​روسيا​ والعراق وان وضع علاقاتنا مع افغانستان جيدة للغاية".

ولفت إلى أن "سياسات ​اميركا​ في افغانستان خاطئة وان تهميش جميع الفصائل والحوار مع ​طالبان​ فقط ​سياسة​ خاطئة"، مؤكداً "أنني اول من يقول ان السلام والاستقرار في افغانستان من دون طالبان غير ممكن ولكن لا ينبغي تهميش الجميع والحديث مع طالبان فحسب".