حذرت الأمم المتحدة من أن "الشعب الفلسطيني يواجه تحديات اقتصادية وسياسية غير مسبوقة تهدد استقرار المنطقة ومساعي بناء الدولة الفلسطينية على وجه العموم"، مشيرةً إلى أنه "على الرغم من استعادة الهدوء المؤقت بين غزة وإسرائيل منذ أواخر آذار الماضي، لا يزال الشعب الفلسطيني يواجه تحديات لا مثيل لها في السابق".
وفيما يتعلق بالوضع في الضفة الغربية، لفتت الأمم المتحدة إلى "أزمة مالية كبرى ترافقها زيادة الاحتياجات الإنسانية وغياب آفاق سياسية للتسوية على أساس التفاوض"، محذرا من أن "ذلك يهدد استقرار الضفة الغربية ومساعي بناء الدولة الفلسطينية عموما".
كانت هذه تفاصيل خبر الأمم المتحدة: الفلسطينيون يواجهون تحديات غير مسبوقة تهدد مساعي بناء دولتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.