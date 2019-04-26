روسيا تخطط لإطلاق 30 قمرا صناعيا للأغراض المدنية

أعلنت مؤسسة (روس كوسموس) الروسية، أنها تخطط لإطلاق 30 قمرا صناعيا للأغراض المدنية حتى عام 2025. وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس أن روسيا تمتلك حاليا 11 قمرا صناعيا مدنيا لسبر الأرض، منها 3 أقمار للأرصاد الجوية الهيدرولوجية و6 أقمار تمتلك حاليا 11 قمرا صناعيا مدنيا لسبر الأرض، منها 3 أقمار للأرصاد الجوية الهيدرولوجية و6 أقمارلمراقبة الحالات الطارئة. وتنوي (روس كوسموس) إطلاق 4 أقمار صناعية في عام 2021، يتبعها قمران آخران في 2022، ثم 6 أقمار في 2023، و5 أقمار في عام 2024 و6 أقمار في العام التالي.

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