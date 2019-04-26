"هو وات واي": بداية نهاية الرئيس المستبد

شادي صلاح الدين (لندن)

لا تزال أصداء خسارة حزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا للمدن الكبرى في الانتخابات البلدية تدوي في وسائل الإعلام العالمية التي وصفت النتائج بأنها تشكل نهاية للرئيس رجب طيب أردوغان، وأوضح موقع «هو وات واي» الأميركي «أنه لم يمر أكثر من ثلاثة أسابيع على الانتخابات البلدية، لكن صداها لا يزال يدوي بقوة ويهز عرش الحكومة التركية، بل يقول البعض إنها بداية نهاية الرئيس الاستبدادي أردوغان». وحصل حزب «العدالة والتنمية» على 44.3 في المائة من إجمالي الأصوات في جميع أنحاء البلاد، متقدما على حزب الشعب الجمهوري المعارض، بنسبة 14 في المائة. لكنه خسر أبرز المدن بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، وهي ضربة مذهلة لشخص يدعي الشعبية (أردوغان) واستخدم هذا الادعاء بين الناخبين لتبرير عمليات القمع الهائلة لأعدائه السياسيين خلال تمسكه بالسلطة لما يقرب من عقدين، وأشار التقرير إلى مقولة سياسية قديمة «من يحكم إسطنبول، يحكم تركيا»، ولكن لم يتجاهل أحد هذه المقولة إلا أردوغان الذي يسعى إلى إعادة الانتخابات.

وقالت جيني وايت، المحللة البارزة بجامعة ستوكهولم «إسطنبول أمر أساسي لحزب العدالة والتنمية لسببين، الأول قيمتها الرمزية كمركز للقوة العثمانية وموطنا للسلاطين الذين يعرّف أردوغان نفسه به ونظامه، والثاني أنها تمثل توربينات تولد الإيرادات التي يحتاجها العدالة والتنمية لإطعام شبكاته السياسية والتجارية». واختتم التقرير بالتأكيد على أن موقف أردوغان على الساحة المحلية أصبح أضعف بعد خسارة المعاقل الرئيسة لحزبه، كما أن موقفه على الساحة الدولية أصبح محل شك كبير، وخاصة مع توتر علاقته مع الولايات المتحدة والشكوك المحاطة بتدخله في سوريا وليبيا ودعم الجماعات المتطرفة بمساعدة النظام القطري.