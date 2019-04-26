الجيش الوطني الليبي يسقط طائرة يقودها "أجنبي"

أحمد البنك (بنغازي)

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن قوات حكومة الوفاق تتقهقر في محاور طرابلس، مؤكداً أن معسكرات تتبع حكومة الوفاق جميعها في مرمى نيران الجيش. وأوضح المسماري، في مؤتمر صحفي، أمس، أن قوات الجيش الليبي تتقدم بخطى ثابتة في محاور عين زارة وكوبري المطار والسواني في ضواحي طرابلس، مشيراً إلى أن قوات الجيش لم تستخدم المدفعية في عملياتها العسكرية ودفعت بقوات المشاة والصاعقة للاقتحام، حفاظاً على حياة المدنيين. وأكد المسماري انهيار مسلحي المليشيات في محور طريق المطار، وانسحاب المليشيات إلى منطقة الهضبة الخضراء، مضيفاً أن الدفاعات الجوية التابعة للجيش الليبي أسقطت طائرة تابعة لحكومة الوفاق الوطني يقودها أجنبي من الإكوادور.

وأعلن المسماري أن طيران الجيش الليبي استهدف مخازن أسلحة للإرهابيين في منطقة تاجوراء، وتدمير مخازن للأسلحة والذخيرة ودك تمركزات المسلحين في محور العزيزية، وتحديداً بمنطقة الكسارات، مؤكداً تمكن قوات الجيش من صد هجوم على منطقة سوق السبت في ضواحي طرابلس.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الليبي أن القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني تستخدم استراتيجية حرب الشوارع والأرض المحروقة، محذراً من إقدام القوات التابعة لحكومة الوفاق على استهداف المدنيين في ضواحي طرابلس.

وأشار المسماري إلى أن فشل المبادرات السياسية خلال السنوات الماضية تعود بسبب تواجد المليشيات المسلحة المتواجدة في طرابلس، والتي تعرقل أي محاولات للحل، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني الليبي تدعم أي محاولات للحل السياسي، لكنها تقوم بدورها في مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة.

بدوره، أكد مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد» أن سلاح الجو التابع للقيادة العامة نفذ غارات جوية على تمركزات قوات حكومة الوفاق في مناطق عين زارة والسواني، مشيراً لسقوط قتلى وجرحى في صفوف المسلحين الذين يقاتلون قوات الجيش الليبي.

فيما أعلن المشاركون في ملتقى القبائل والمدن الليبية ومؤسسات المجتمع المدني في المنطقة الغربية، دعمهم ومساندتهم للجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر في عملية «طوفان الكرامة» لتحرير طرابلس. وشارك في ملتقى القبائل والمدن الليبية في المنطقة الغربية وفود من أكثر من 30 منطقة ومدينة ليبية، وذلك تحت شعار «نعم للجيش الليبي.. لا للمليشيات». وأكد المشاركون أن ليبيا لن تكون حاضنة للجماعات المتطرفة أو بؤرة للإرهاب، موضحاً أن منهج الشعب الليبي هو الدين الإسلامي الوسطي ولن يقبل الشعب بأي حال أن يوصم الليبيون بغير ذلك. ودان المشاركون في الملتقى، بأشد العبارات والاستنكار والرفض الاعتداء على المدنيين وممتلكاتهم جراء ما تعرضوا له من القصف الجوي الذي قام به طيران حكومة الوفاق الوطني، مطالبين المجتمع الدولي بدعم الجيش الليبي، باعتبارها تحارب الإرهاب في ليبيا نيابة عن العالم. وأعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تفاوضها حول إمكانية إقامة ممر إنساني نحو النيجر وبعض دول الجوار الليبي، لإجلاء آلاف المهاجرين العالقين بسبب النزاع المسلح بمحيط العاصمة طرابلس.

وأعرب المبعوث الخاص للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمنطقة المتوسط، فانسون كوشتال، في مؤتمر صحفي في العاصمة التونسية عن قلقه إزاء الوضع الحالي في ليبيا، وما يمكن أن يسببه من إشكاليات في تونس، مؤكداً إغلاق السلطات الليبية لخمسة مراكز إيواء للاجئين بمناطق النزاع القريبة من العاصمة طرابلس، والتي كانت تضم عدداً كبيراً من اللاجئين.

وأشارت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى أن الاجتماعين اللذين عقدا في تونس يهدفان إلى إيجاد أرضية مشتركة بين أصحاب المصلحة الليبيين. وشددت البعثة على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، داعية جميع الأطراف للاتفاق على وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية، من أجل معالجة جميع القضايا المعلقة وإنهاء المرحلة الانتقالية في ليبيا. من ناحية أخرى، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن القتال الشديد للسيطرة على العاصمة الليبية حوّل مناطق سكنية في طرابلس إلى ساحات معارك. وذكرت اللجنة الدولية أن الوضع الإنساني في طرابلس، وما حولها تدهور بشكل كبير خلال الأسابيع الثلاثة الماضية. فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد قتلى اشتباكات طرابلس إلى 278 قتيلاً و1332 جريحاً.