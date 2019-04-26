"سي إن إن": البشير استعان بشركة روسية لقمع التظاهرات

نيويورك (وكالات)

كشفت وثائق حصلت عليها شبكة سي إن إن الإخبارية الأميركية الاستراتيجية التي انتهجها الرئيس السوداني السابق، عمر البشير ضد المظاهرات في بلاده ودور شركة روسية تدعى «M-invest» ولها مكتب في الخرطوم، ومدرجة تحت قطاع التعدين، إلا أن نشاطاتها تعدت فقط في مجال المناجم، حيث تظهر الوثائق أن الشركة وضعت خططا لقمع هذه المظاهرات، وفي إحدى الوثائق كانت الخطة تبدأ بإشاعة مزاعم أن المتظاهرين يهاجمون المساجد والمستشفيات، وتشكيل صورة أن المظاهرات «معادية للإسلام والعادات والقيم» عبر زرع أعلام «المثلية الجنسية» وسط المظاهرات.

وفي وثيقة أخرى، اقترحت الشركة على الحكومة السودانية «تمثيل حوار مع المعارضة والمتظاهرين في سبيل كسب قادة المعارضة وفصلهم عن المتظاهرين»، بالإضافة للعمل على تحسين صورة الحكومة وجعلها تظهر بمظهر جيد عبر «توزيع مجاني للخبز والطحين والحبوب والأغذية». وتضمنت الاستراتيجية وفقا للوثائق إشاعة معلومات كاذبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وإلقاء اللوم على إسرائيل وأنها تدعم المتظاهرين بالإضافة إلى تنفيذ إعدامات في ساحات عامة ضد «سارقين» لجعلهم عبرة. وأكد مسؤولون سابقون بنظام البشير ومصادر عسكرية سودانية أن النظام السابق بدأ بتطبيق هذه الاستراتيجية وأن مستشارين روساً بدأوا بالتوافد إلى العاصمة السودانية، الخرطوم، لمراقبة المظاهرات والشروع بخطط للتصدي لها بـ«خسائر أرواح قليلة ولكن مقبولة».

وقالت (سي إن إن) إنها حاولت التواصل مع شركة «M-invest» عبر مكالمة الرقم المدرج في سان بطرسبوغ في روسيا إلا أن الرقم غير مستعمل، وعند الاتصال مع مقرها في الخرطوم أجاب شخص يتحدث باللغة العربية وقام بإقفال الخط مباشرة، وعند زيارة فريق (سي إن إن) لموقع مقر الشركة بالسودان قيل له إن الموقع مؤجر لشركة روسية تدعى «Mir gold». وقالت القناة إن الوثائق التي اطلعت عليها من بين آلاف الرسائل والمراسلات الداخلية بإحدى الشركات حصل عليها وحقق فيها مركز في لندن يدار من قبل رجل الأعمال الروسي المعارض والمنفي، ميخائيل خودوركوفسكي.