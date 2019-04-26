"الهلال" يروِّي صحراء حضرموت

عدن (الاتحاد) واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تنفيذ سلسلة مشاريعها التنموية في توفير مياه الشرب لأهالي قرى ومناطق صحراء حضرموت، جنوب شرق البلاد وذلك ضمن جملة المساعدات التنموية التي أطلقتها من أجل التخفيف من معاناة الأهالي في مختلف المناطق المتضررة والمحتاجة.

ودشنت الهيئة العمل في مشروع بئر منطقة براس سخيبر في صحراء حضرموت والذي جرى تنفيذه خلال الفترة الماضية ضمن خطة إنشاء 18 بئراً ارتوازية في مناطق بمحافظة حضرموت.

وتضمن المشروع حفر بئر ارتوازية بعمق 502 متر إلى جانب توفير مضخات وشبكة أنابيب لإيصالها للمنطقة التي تعاني من جفاف كبير إلى جانب توفير مولد كهربائي لتشغيل المضخات وضمان تأمين وصول المياه بشكل دائم ومستمر.

ويخدم المشروع العشرات من الأسر التي تقطن منطقة براس سخيبر بفرع قف آل كثير والذين عانوا لسنوات طويلة من شح المياه وصعوبة الحصول عليها وتكبد مشقة قطع مسافات بعيدة للحصول على المياه الصالحة للشرب.

وأكد ممثلو هيئة الهلال الأحمر في حضرموت أن هذا المشروع يأتي ضمن اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة بمشاريع البنية التحتية بحضرموت وتخفيف معاناة المواطنين اليمنيين من شح المياه وتقديم خدمات أفضل، موضحاً أن الآبار الارتوازية التي يجري تنفيذها تسهم بشكل كبير في توفير المياه النقية للأهالي، وتنهي مشكلة شح المياه بمناطق حضرموت.

وخلال عملية التدشين أشاد عضو مجلس الشورى عبدالله صالح الكثيري بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في حضرموت من خلال تنفيذها العديد من المشاريع التنموية للمواطنين ولعل أبرزها تدشين عدد من الآبار الارتوازية بصحراء حضرموت والتي كان آخرها افتتاح بئر ارتوازية بمديرية قف العوامر بصحراء حضرموت.

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