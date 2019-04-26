كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن راشد يكلف 4 وزراء بإدارة وزارة "اللا مستحيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إنه تم، اليوم الخميس، تكليف 4 وزراء بإدارة وزارة "اللا مستحيل"، يتقدمهم الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية.

وقد بث الشيخ محمد بن راشد الخبر، في تغريدة له على موقع "تويتر"، قائلاً: "كلفنا اليوم 4 وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة.. يتقدمهم أخي الشيخ سيف بن زايد.. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبي وعهود الرومي، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا.. أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف، غير تقليدية".

وكان الشيخ محمد بن راشد قد أطلق، أمس، وزارة اللا مستحيل، في مبادرة حكومية غير مسبوقة عالمياً، من خلال وزارة تتبنّى منظومة عمل افتراضية غير تقليدية، يتولى إدارتها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على إعادة هندسة المنظومات الحكومية والسلوكيات المجتمعية، والتفكير الاستباقي، من خلال توليها ملفات وطنية مهمة.

ووجه حاكم دبي بالبدء بالعمل على عدد من ملفات المهام المتعلقة بعمل وزارة اللامستحيل، في مرحلة أولى، تشمل كلاً من إدارة الخدمات الاستباقية، وإدارة المكافآت السلوكية، وإدارة اكتشاف المهارات، وإدارة منصة المشتريات الحكومية.

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وتمثل وزارة اللا مستحيل الجيل المقبل من الممارسات الحكومية، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، تتطلب معالجات سريعة وجريئة، وقرارات فاعلة، وتتضمن مهامها تطوير حلول استباقية وجذرية لموضوعات معينة، ضمن فترة زمنية محددة، وتضم فرق عمل بمهام مشتركة من مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأفراد، ويتم تغيير تشكيلاتها حسب الملفات المطروحة على أجندة العمل.

ويقود الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، مهمة "المكافآت السلوكية" الهادفة إلى تحفيز السلوك الجيد والإيجابي في المجتمع، وتحويله إلى عملة رقمية معتمدة للمعاملات الحكومية، عبر إطلاق نظام مكافآت خاص للسلوكيات المجتمعية، ومنح نقاط للملتزمين يستفيدون منها في دفع رسوم الخدمات الحكومية.

ويتولى عبيد بن حميد الطاير مهمة منصة المشتريات الحكومية، التي ستبدأ العمل على تحديث سياسة المشتريات الحكومية، وتطوير منظومة عمليات المشتريات وتوجيهها لدعم رواد الأعمال المواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وفي السياق ذاته، تتولى نورة بنت محمد الكعبي، مهمة اكتشاف المهارات الوطنية من خلال ابتكار آلية عمل لاكتشاف مهارات الأفراد في مجتمع دولة الإمارات وتطويرها وتحليلها وتقييمها عبر إطار عمل وطني.

وتتولى عهود بنت خلفان الرومي، مهمة الخدمات الاستباقية لتلبية احتياجات المتعاملين في تصميم الخدمات الحكومية، وفقا لرحلة الحياة الطبيعية للأفراد، عبر إطلاق خدمات قبل الطلب تشمل مجالات العمل الحكومي المختلفة و فئات المتعاملين كافة.