كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يعترف بخلافات بين ألمانيا وفرنسا في عدد من القضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بخلافات في الرأي بين ألمانيا وفرنسا في عدد من المواضيع.

وقال ماكرون، الخميس، في باريس خلال عرضه لخطط الإصلاح الساعية إلى تهدئة الأجواء الاجتماعية عقب موجة المظاهرات في البلاد: "هناك في الحقيقة خلافات لا تجعلنا اليوم نتبنى خطاً واحداً في مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي".

وكانت الدول السبع والعشرون المتبقية في الاتحاد تفاهمت في القمة الأوروبية، قبل أسبوعين على منح البريطانيين مهلة أطول للخروج من الاتحاد بحلول نهاية أكتوبر المقبل.

وأبدت فرنسا رغبتها في تقصير أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى ولو دون اتفاق، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هدف الخروج المنظم يعلو فوق المصالح الأخرى.

وذكر ماكرون أن سياسة المناخ تشهد أيضاً بعض الخلافات بين ألمانيا وفرنسا، كما أن الاختلافات داخل منطقة اليورو بدت إيجابية تماماً لألمانيا على خلاف فرنسا.

وأضاف ماكرون أن المزاوجة بين ألمانيا وفرنسا تتعلق حقيقة بتطوير مواقف مشتركة "وكذلك من أجل أن نعرف ، كيف يتبنى الأوروبيون المواقف الفرنسية وغيرها، مبيناً أن فرنسا لا تخاف رفع صوتها، "وتلك هي الطريقة التي أؤمن بها".