كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماكرون يعترف بخلافات بين ألمانيا وفرنسا في عدد من القضايا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت الدول السبع والعشرون المتبقية في الاتحاد تفاهمت في القمة الأوروبية، قبل أسبوعين على منح البريطانيين مهلة أطول للخروج من الاتحاد بحلول نهاية أكتوبر المقبل.
وأبدت فرنسا رغبتها في تقصير أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي حتى ولو دون اتفاق، بينما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن هدف الخروج المنظم يعلو فوق المصالح الأخرى.
وذكر ماكرون أن سياسة المناخ تشهد أيضاً بعض الخلافات بين ألمانيا وفرنسا، كما أن الاختلافات داخل منطقة اليورو بدت إيجابية تماماً لألمانيا على خلاف فرنسا.
وأضاف ماكرون أن المزاوجة بين ألمانيا وفرنسا تتعلق حقيقة بتطوير مواقف مشتركة "وكذلك من أجل أن نعرف ، كيف يتبنى الأوروبيون المواقف الفرنسية وغيرها، مبيناً أن فرنسا لا تخاف رفع صوتها، "وتلك هي الطريقة التي أؤمن بها".