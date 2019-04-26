كوريا الشمالية تطالب واشنطن بدفع فاتورة علاج الطالب الأمريكي "وارمبير"

قدمت كوريا الشمالية فاتورة طبية للولايات المتحدة بمليوني دولار خاصة بعلاج الطالب الأمريكي أوتو وارمبير، الذي توفى في 2017 بعد احتجازه فيها أكثر من 17 شهراً ثم إطلاق سراحه وعودته للولايات المتحدة، في غيبوبة.

وأضافت بيونج يانج أن مسؤولاً أمريكياً وقع على تعهداً بدفع قيمة علاج الشاب 22 عاماً، الذي ظل في غيبوبة أكثر من عام، حتى يتمكن من العودة لبلاده.

ونقلت واشنطن بوست عن شخصين على علم بالموقف، أن مندوب وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف يان، وقع التزاماً بدفع قيمة الفاتورة الطبية وفق تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتشاور يان مع وزير الخارجية السابق يومها ريكس تيلرسون، كما فعل الوزير مع ترامب الذي وافق في النهاية على توقيع التعهد.

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وعاد يان على متن طائرة طبية إلى مدينة سينسيناتي التي يقيم بها والداه، وتوفي فيها الشاب بعد 6 أيام من رجوعه بسبب تلف في المخ.

ووصلت الفاتورة إلى وزارة الخزانة الأمريكية في 2017 ولم تُسدد قيمتها منذ ذلك الحين.

ولا يُعرف حتى اللحظة، إذا كانت الحكومة الأمريكية ستدفع المبلغ لاحقاً أم أن الأمر سُوي خلال القمتين اللتين جمعتا الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.