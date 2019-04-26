كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا الشمالية تطالب واشنطن بدفع فاتورة علاج الطالب الأمريكي "وارمبير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ونقلت واشنطن بوست عن شخصين على علم بالموقف، أن مندوب وزارة الخارجية الأمريكية جوزيف يان، وقع التزاماً بدفع قيمة الفاتورة الطبية وفق تعليمات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وتشاور يان مع وزير الخارجية السابق يومها ريكس تيلرسون، كما فعل الوزير مع ترامب الذي وافق في النهاية على توقيع التعهد.
وعاد يان على متن طائرة طبية إلى مدينة سينسيناتي التي يقيم بها والداه، وتوفي فيها الشاب بعد 6 أيام من رجوعه بسبب تلف في المخ.
ووصلت الفاتورة إلى وزارة الخزانة الأمريكية في 2017 ولم تُسدد قيمتها منذ ذلك الحين.
ولا يُعرف حتى اللحظة، إذا كانت الحكومة الأمريكية ستدفع المبلغ لاحقاً أم أن الأمر سُوي خلال القمتين اللتين جمعتا الرئيس الأمريكي ترامب ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون.