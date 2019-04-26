من بين 25 أفضل وجهة للسفر عبر العالم.. جبل توبقال واحد من أجملها

وديان آيت الكتاوي – متدربة

تم تصنيف جبل توبقال من بين أفضل الوجهات عبر العالم، وذلك حسب تصنيف خاص بـ”CNN Travel”، يوم أمس الأربعاء، بوضعها قائمة تشمل أفضل 25 وجهة عبر مختلف أنحاء العالم، وذلك لمساعدة محبي السفر على التخطيط لرحلاتهم المستقبلية من دون عناء.

وحسب شبكة “CNN”، فإن جبل توبقال يعد من بين أجمل الوجهات، التي تم تصنيفها ضمن 25 منطقة، واعتبر ملاذا لالتقاط الأنفاس، بعيدا عن ضجيج المدينة، فالمغرب حظي بمكان ضمن الغابات الإفريقية، والصحاري اللاتينية، ومنطقة البلقان، والمدن القديمة في الشرق الأوسط.

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ويقع جبل توبقال على ارتفاع 4,167 مترا فوق مستوى سطح البحر، وللوصول إلى هذه القمة يجب تسلق الممر المؤدي إليها، عبر منعرجات وعرة، وطريق لا يخلو من مناظر خلابة، قبل الوصول إلى قمة الجبل في رؤية بانورامية لسلسلة الأطلس، “عالم مسالم، بعيدا عن صخب مدينة مراكش المجاورة”، حسب ” CNN Travel”.

وتبعا لـ”CNN Travel”، فإن وجهتين إفريقيتين أخريتين صنفتا ضمن القائمة، وهما محمية سامبورو الوطنية في كينيا، وتعد ملاذا لأروع الحيوانات في القارة، وذلك بسبب عدم إمكانية الوصول بشكل نسبي إليها؛ وغابة بويندي في أوغندا، التي يصعب اختراقها، وتعد ملاذا آخر لمختلف أنواع الحيوانات، كما تضم 348 نوعا من الطيور و220 نوعا من الفراشات.

‏وتضم قائمة “CNN Travel”، أيضا، بعض الوجهات الأخرى من مختلف بقاع العالم، كأطلال البتراء في الأردن، وصحراء أكاتاما في تشيلسي، ومنطقة كابادوكيا في تركيا، وقرية بوسيتانو في إيطاليا، وجزر المالديف، وحديقة دينالي الوطنية بالألسكا.