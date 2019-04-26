شقيق الأصريحي: المسؤولون يتماطلون في منحنا تصريح لزيارة شقيقي بالمستشفى

كشف وائل الأصريحي، شقيق المعتقل محمد الأصريحي، اليوم الخميس، أن عائلته تعرضت للتماطل في منحها تصريح زيارة ابنها، الذي نقل، يوم أمس الأربعاء، من زنزانته بسجن “طنجة 2” إلى المستشفى، بعدما تدهورت حالته الصحية.
وصرح شقيق المعتقل على خلفية حراك الريف، خلال اتصال هاتفي مع “اليوم 24” أنه وصل، هو وعائلته إلى مدينة طنجة، صباح اليوم، وتوجهوا مباشرة إلى المؤسسة السجنية للحصول على إذن بزيارة محمد، لكن إدارة السجن أجابتهم بعدم الاختصاص، ووجهتهم إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الذي وجههم بدوره إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف.
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