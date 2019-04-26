أكد محمد أغناج، عضو هيأة دفاع معتقلي حراك الريف تعليق معتقلي الحراك معركة الأمعاء الخاوية، التي يخوضونها لأكثر من 20 يوما، بعد أن قدمت لهم إدارة السجن وعودا بالاستجابة لمطالبهم.
وقال أغناج في حديثه مع “اليوم 24” إن الإدارة وعدت المعتقلين بالاستجابة لمطالبهم، وتجميع كل من المعتقلين المرحلين إلى سجن فاس وسجني طنجة، وسجن تطوان، في سجن واحد وهو سجن سلوان بمدينة الناظور.
من جهته كتب محمد لشقر، الطبيب والمعتقل السياسي السابق، في تدوينة على صفحته في فيسبوك أن معتقلي حراك الريف قرروا تعليق الإضراب عن الطعام.
وخصص لشقر، زيارة للمعتقلين بسجن طنجة رفقة وفد من المجلس الجهوي لحقوق الانسان، لتفقد أحوال المعتقلين، وأيضا بسط مطالبهم المتعلقة بخوضهم معركة الإضراب عن الطعام.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. معتقلو حراك الريف يعلقون إضرابهم والإدارة تستجيب لطلب تجميعهم في سجن الناظور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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