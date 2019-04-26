تفاصيل جديدة في قضية الشاب الذي حاول سرقة بنك لعلاج والده

أجلت استئنافية طنجة، اليوم الخميس، النظر في قضية الشاب الذي حاول سرقة وكالة بنكية بـ”البلاصا طورو” بحجة إنقاذ والده المصاب بالسرطان إلى 3 ماي المقبل بهدف إعداد دفاع الطرفين.

وشهدت الجلسة الأولى، طلب ممثل الوكالة البنكية إحضار السكين المستخدم في محاولة السطو، وهو ما يرجح نية البنك لمتابعة الشاب، عكس ما يراج على وسائل التواصل الإجتماعي، على أن البنك سيتنازل عن المتابعة.

وخلقت هذه القضية، تضامنا واسعا من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، خصوصا وأن الشاب، صرح أثناء التحقيق معه، من قبل العناصر الأمنية المختصة، أن الهدف من السرقة هو إنقاذ والده الذي ظل السرطان ينخر جسده منذ 2016.

حملة الفايسبوك، التي قام بها عدد من النشطاء، أعطت أكلها بعدما تكفل أحد المحسنين بطنجة، والذي رفض الكشف عن هويته، بمصاريف علاج والد الشاب، حيث تم نقله إلى مستشفى سلا لإجراء الفحوصات الضرورية، قبل البدأ في تلقي العلاج.