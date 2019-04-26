الوداد مهدد بغرامة من “الكاف”قبل نصف نهائي دوري الأبطال

أصبح نادي الوداد الرياضي مهدداً بغرامة مالية من طرف الاتحاد الافريقي لكرة القدم، بسبب تخلف مدربه فوزي البنزرتي عن الندوة الصحفية التقديمية لذهاب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صانداونز، التي كان مقررا انطلاقا بداية من الساعة السابعة مساء بقاعة الندوات التابعة لمركب الأمير مولاي عبد الله.

وحسبب ممثل عن الخلية الإعلامية التابعة ل”الكاف”، فإن الندوة الصحفية تم إلغائها بسبب حضور المدرب المساعد موسى نداو بدلاً من فوزي البنزرتي، إضافة لغياب ممثل عن اللاعبين أيضا (العميد) باللقاء الإعلامي الذي يشرف عليه “الكاف” قبل24 ساعة من المواعيد القارية، سواء تعلق الأمر ب”تشامبيونز ليغ” الإفريقية، أو كأس “الكاف”.

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المسؤول ذاته، اعتبر بأن الندوة الصحافية لا يمكن إقامتها في ظل غياب المدرب، خصوصا وأنها ليست المرة الأولى لتخلف المدرب عن اللقاء الإعلامي الذي يسبق مباراة ناديه.

يشار إلى أن الوداد الرياضي سيلاقي، غدا الجمعة، ماميلودي صانداونز بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، انطلاقا من الساعة الثامنة مساءً، على أن يقام لقاء الإياب، السبت المقبل، ببريتوريا.