انت الان تتابع تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين زعيم كوريا الشمالية وبوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

انتهت القمة الأولى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك بروسيا، الخميس، بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من المحادثات منها ساعتان تحدث الزعيمان خلالها وجهاً لوجه. وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن هذا اللقاء يعد الأول بين الزعيمين، منذ صعود كيم جونج أون إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي، بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في أبريل الجاري. يذكر أنه بناء على طلب من الجمهورية الكورية الشمالية بقيت تفاصيل زيارة كيم إلى روسيا سرية حتى آخر لحظة لأسباب أمنية.

يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد- في بداية لقائهما- أن اللقاء يخدم تطوير علاقات البلدين، ويسهم في حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية.ومن جهته، عبر كيم عن أمله في أن تساعد المفاوضات مع الرئيس الروسي على الحل في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية له أهمية كبيرة للمجتمع