تفاصيل قمة الـ3 ساعات بين زعيم كوريا الشمالية وبوتين

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انتهت القمة الأولى بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في فلاديفوستوك بروسيا، الخميس، بعد ثلاث ساعات ونصف الساعة من المحادثات منها ساعتان تحدث الزعيمان خلالها وجهاً لوجه. وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، أن هذا اللقاء يعد الأول بين الزعيمين، منذ صعود كيم جونج أون إلى السلطة في عام 2011، وكذلك أول زيارة خارجية لرئيس مجلس الدولة الكوري الشمالي، بعد إعادة انتخابه لهذا المنصب في أبريل الجاري. يذكر أنه بناء على طلب من الجمهورية الكورية الشمالية بقيت تفاصيل زيارة كيم إلى روسيا سرية حتى آخر لحظة لأسباب أمنية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد- في بداية لقائهما- أن اللقاء يخدم تطوير علاقات البلدين، ويسهم في حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية.ومن جهته، عبر كيم عن أمله في أن تساعد المفاوضات مع الرئيس الروسي على الحل في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية له أهمية كبيرة للمجتمع
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أكد- في بداية لقائهما- أن اللقاء يخدم تطوير علاقات البلدين، ويسهم في حل الوضع في شبه الجزيرة الكورية.
ومن جهته، عبر كيم عن أمله في أن تساعد المفاوضات مع الرئيس الروسي على الحل في شبه الجزيرة الكورية، مشيرا إلى أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية له أهمية كبيرة للمجتمع الدولي بأسره، آملا في أن تكون المحادثات الثنائية حدثا مهما من أجل تقييم هذا الوضع وتبادل الآراء حول الموقف وحل هذه القضية.
وكشفت لغة الجسد خلال اللحظات الأولى من لقاء كيم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تفاوتا واضحا بين "القيصر" الواثق من نفسه، وقائد البلد الشيوعي المعزول الذي لم يعتد حضور المحافل والقمم الدولية. (تفاصيل)
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