شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجيني: مناخ عملية "التعديلات الدستورية" يؤكد الإصرار على التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن المناخ الذى أجريت فيه التعديلات الدستورية من بداية مناقشتها فى اللجنة العامة بالبرلمان مرورا بجلسات الاستماع وختاما بالإقرار النهائي بالجلسة العامة، ثم ما تلاها من إجراءات شارك فيها الجميع أحزاب و أفراد ومؤسسات، يؤكد أن مصر جادة و عازمة فى استكمال خارطة ومسيرة البناء والتعمير.

وأكد أمين "الأغلبية البرلمانية"، فى تصريحات له، أن الهيئة الوطنية للانتخابات والقوات المسلحة والشرطة تحملوا مسئوليتهم بمنتهى الوعى والإدراك، كما أن نتيجة الاستفتاء من نسبة مشاركة وتنوع الآراء أثبتت أن الشعب المصرى يساند الدولة المصرية فى تحدياتها نحو التنمية.