شكرا لقرائتكم خبر عن النائب سليمان العميرى: تحرير سيناء سيظل خالدا فى ذاكرة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال سليمان العميرى، إن تحرير سيناء من أحد الأيام الفارقة فى تاريخ مصر الحديث ، الذى شهد تتويج معركة الحرب والسلام، بداية من حرب أكتوبر العظيمة، وأنه يوم العزة والكرامة في وسيظل فى تاريخ البشرية، مشيدا بما بذلته القوات المسلحة من أجل استعادة الكرامة والأرض.

وأوضح العميرى، فى بيان له، أن سيناء لها طبيعة ومكانة خاصة فى قلوب كل المصريين، وأن الشعب سيظل يفخر بما حققته القوات المسلحة ، من إنجازات خالدة عبر العصور، من أجل تقديم ملحمة فريدة انتصرت لحق الدولة المصرية وشعبها ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب من الأراضي أو السيادة المصرية.

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وأشار العميرى، إلى أن أنباء القوات المسلحة والشرطة ، يواصلون تقديم أرواحهم ودمائهم لتطهيرها واجتثاث جذور الإرهاب الأسود من أرض الفيروز الغالية بتضحيات أبنائها من أبناء القوات المسلحة والشرطة، وأن الخطوة المقبلة بعد التطهير ستكون تنمية سيناء، موجها التحية لكل أبناء الشعب والقوات المسلحة والشرطة على جهودهم الكبيرة.