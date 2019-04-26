شكرا لقرائتكم خبر عن النائب معتز محمود:زيارة الرئيس السيسى للصين انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثمن النائب معتز محمد محمود ، عضو مجلس النواب، الزيارة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين. معتبرا أنها انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون الثنائي مع بكين وفتح مجالات جديدة للاستثمار والعمل المشترك.

وأشار في بيان له اليوم، إلى أن الترحيب الرسمي والشعبي بالرئيس السيسي ، فور وصوله للصين يؤكد على مدى التقدير للرئيس السيسي والرهان على قراراته وخطاه في تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وبكين في مختلف المجالات.

وشدد محمود ، على أن الزيارة تفتتح آفاقا اخرى خصوصا وأنها تأتي لحضور قمة منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات بالعاصمة الصينية بكين، كما أن مصر أحد أهم الشركاء المحوريين للصين فى قمة منتدي الحزام والطريق، والقمة برمتها تهدف لتعزيز التكامل بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والارتقاء بالبنية التحتية فى دول المنتدى لتعزيز الربط فيما بينهم.