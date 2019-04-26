شكرا لقرائتكم خبر عن سعد الجمال: تحرير سيناء شهد ملحمة متكاملة الأركان بين المعارك والمفاوضات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء سعد الجمال عضو مجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربى ،نستقبل اليوم الذكرى السابعة والثلاثين بتحرير سيناء بكل الفخر والاعتزاز والذى جاء بعد نصر اكتوبر العظيم والذى طهر كامل ارض مصر من دنس الاحتلال الصهيونى.
وأضاف الجمال فى بيان له منذ قليل، أن سيناء كانت بوابة مصر الشرقية أرض عزيزة على نفوس الشعب المصرى ولطالما كانت مقبرة للغزاة والمتآمرين وتشهد ارضها الطاهرة على البطولات الخارقه لجنود مصر البواسل خير اجناد الارض الذين رووا بدمائهم الطاهرة رمالها.
وتابع نائب رئيس البرلمان العربى، لقد كانت عمليه تحرير سيناء ملحمة متكاملة الأركان ما بين معارك ومفاوضات ودبلوماسيه نشطة الى دعم ومسندة شعبية في سائر ربوع الوطن، مؤكداً، ان الشعب المصرى كعهده على مر التاريخ اثبت للعالم كله انه مستعد دائما للدفاع عن كل شبر من أرض كما انه مستعد للسلام العادل وكما عبر بحق الرئيس السيسي في هذه الذكري أنه كان يوما فاصلا بين الفقدان والاسترداد وبين الهزيمة و النصر.
ووجه نائب رئيس البرلمان العربى التحية لأرواح الشهداء الأبرار وكل التهنئة للشعب المصرى العظيم فى هذه الذكرى الغالية.
كانت هذه تفاصيل خبر سعد الجمال: تحرير سيناء شهد ملحمة متكاملة الأركان بين المعارك والمفاوضات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.