هيئة رقابة كندية تتهم «فيسبوك» بانتهاك قوانين الخصوصية

صدى البلد

اتهمت هيئة رقابة كندية تتعلق بحماية الخصوصية، اليوم الخميس، شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي بانتهاك قانون الخصوصية الكندي.

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وقال مفوضا حماية الخصوصية دانيال تيرين ومايكل ماكيفوي، إن الحكومات فشلت في حماية خصوصية الكنديين حيث أن المنظمين لا يتمتعون بسلطة إنفاذ القرارات أو فرض غرامة على المنظمات التي تنتهك القوانين الكندية، مشددين على أن هذا الأمر مستمر على الرغم من تكرار دعوات الجهات التنظيمية إلى الحكومة لحماية معلومات الكنديين بشكل أفضل.

وقال تيرين: "سيتعين على الناس اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانوا...