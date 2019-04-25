شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم عبد الماجد يعترف بفشل تحركات الإخوان أمام الكونجرس والعوم البريطانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعترف عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بأن جماعة الإخوان، فشلت فيما - أسماه - بعرض قضيتها أمام الكونجرس الأمريكى ومجلس العوم البريطانى.

وقال عاصم عبد الماجد فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، إن الذين ينتظرون الفرص لعرض ملفاتهم أمام مجلس العموم البريطاني أو الكونجرس الأمريكي لن يكون لديهم قط القوة لمقاومة بريطانيا وأمريكا في المنطقة.

وأضاف عاصم عبد الماجد: الجماعات التقليدية – فى إشارة إلى الإخوان ، عجزت وفشلت في إدارة الصراع، ودورها انحصر منذ فترة في تأمين بعض مساحات الحركة لأفرادها بموافقة عملاء الغرب .