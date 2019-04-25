مصراوي - كتب- حاتم أبوالنور:
يعد المركز الإلكتروني لخدمات التجنيد إحدى الخدمات الجديدة التي قدمتها القوات المسلحة، مؤخرًا، لصالح شباب التجنيد.
ويواكب المركز الإلكتروني، التطور التكنولوجي المتلاحق، حيث إنه يتضمن عددًا من المكاتب والقاعات ومكتبًا للمراجعة والتصديق على البيانات؛ بالإضافة إلى غرفة التحكم الرئيسية بالمركز.
وتُعد هذه الخدمة طفرة كبيرة وغير مسبوقة في منظومة العمل؛ للتيسير على صغار وكبار السن في الحصول على الخدمات التجنيدية الفورية داخل أو خارج مصر، من خلال منظومة مؤمنة عن طريق الموقع...
كانت هذه تفاصيل خبر في تطور تكنولوجي غبر مسبوق.. إليك أبرز الخدمات التجنيدية الجديدة للقوات المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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