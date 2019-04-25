السيسي للرئيس الصيني: قناة السويس جسر للتعاون بين بلدينا

أكد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ على "ما تحظى به مصر وحضارتها العريقة من تقدير لدى الشعب ​الصين​ي"، مشيدًا بما حققته مصر "على صعيد التنمية ونجاحها في تحقيق إنجازات واضحة على صعيد الإصلاح الاقتصادي فضلًا عن تحقيق ​الأمن​ والاستقرار وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى وهو ما ساهم في تحفيز الشركات الصينية للعمل في مصر والاستفادة مما تتيحه تلك المشروعات من فرص استثمارية واعدة"، مؤكدًا "دعم ​الحكومة الصينية​ لعملية التنمية في مصر".

وأشار،في لقاء مع الرئيس الصيني ​شي جين بينغ​ في العاصمة الصينية بكين، إلى أن زيارته للصين "هي السادسة خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما يعكس الحرص على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، موضحًا أن "​قناة السويس​ ومنطقتها الاقتصادية ترحب بأن تكون جسرًا لهذا التلاقي الحضاري والتعاون بين البلدين، خاصة من خلال التوسعات في المدينة الصناعية الصينية بمصر".

وشدّد الرئيس المصري على "حرص بلاده على الاستفادة من التجربة الصينية في إطار السعي لتحقيق نهضة اقتصادية وتنموية شاملة على غرار النهضة الصينية".