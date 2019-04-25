أطباء بلا حدود: استقبلنا 31 جريحا ووفاة طفل إثر مواجهات عنيفة في تعز

أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود" الدولية عن علاج 31 جريحا من المدنيين، سقطوا بمواجهات عنيفة بين قوات حكومية ومقاتلين سلفيين موالين للقوات الحكومية اليمنية في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.
ولفتت المنظمة، في بيان، إلى "أننا نعتقد أن أعداد الجرحى أعلى من ذلك بكثير لأن الجرحى لا يستطيعون الوصول إلى المستشفيات والمرافق الصحية".
وذكرت أنها عالجت المرضى بقسم الأمومة في المستشفى الجمهوري بمدينة تعز في ممرات المستشفى، بسبب تعرض جناح الولادة لأضرار جزئية بسبب الاشتباكات القريبة"، مشيرة إلى أنه على الرغم من ذلك، "تواصل الفرق الطبية عملها في تقديم الرعاية الصحية في المستشفى".
وأعلنت عن تدهور إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية بشكل كبير بالنسبة للمرضى والجرحى في مدينة تعز بسبب اشتداد القتال داخل المدينة.
ودعت المنظمة جميع القوى المسلحة إلى ضمان تمكن المدنيين والجرحى من الوصول إلى المرافق الصحية وحماية المنشآت المدنية مثل المستشفيات والأسواق من هذه المعارك.
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