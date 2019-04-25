معلوف: بات الوقت لاتخاذ قرار بتوقيف المجزرة البيئية الحاصلة بالمتن

أعلن عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​ادي معلوف​ خلال الكشف على ​كسارة​ ابو ميزان في ​المتن الشمالي​، ان "بات الوقت لاتخاذ قرار بتوقيف المجزرة البيئية الحاصلة بالمتن،" مشيرا الى "تضرر عدة قرى ومنذ سنوات عديدة، محيطة بالكسارة، جراء الغبائر المنبعثة منها،" ودعا معلوف ​وزارة البيئة​ "التي تقوم اليوم بدراسة الاثر البيئي للكسارات والمقالع، الى وضع حد لعمل هذه الكسارة".

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