غبريل: يجب اجراء مسح عام على عدد الموظفين وانتاجيتهم في الدولة اللبنانية

أكد عضو لجنة الدراسات في جمعية المصارف نسيب غبريل أن "لبنان في المرتبة 105 على مؤشر التنافسة ما يعني أن هناك 77 بالمئة من دول العالم لديها اقتصاد وبيئة اقتصادية أفضل من لبنان"، مشيراً إلى أن "اقتصاد لبنان ليس استثماريا بل اقتصاد يطغى عليها القطاع العام وحجم القطاع العام يجب ان ينخفض في لبنان ونحن نخاف على هوية لبنان الاقتصادية".
وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "تخفيض العجز من الناتج المحلي إلى ما دون الـ 7 بالمئة ضروري لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية لذلك فإننا نحتاج إلى عملية جراحية للقطاع العام تنعش القطاع الخاص"، موضحاً أنه "من غير الصحيح أن الضرائب أدت إلى فائض في الدخل للميزانية".
وشدد غبريل على أنه "يجب اجراء مسح عام على عدد الموظفين وانتاجيتهم في الدولة اللبنانية"، لافتاً إلى أنه "لم يعد هناك سيولة في السوق في العام 2018 بسبب الاخطاء المتراكمة".
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