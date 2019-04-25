غبريل: يجب اجراء مسح عام على عدد الموظفين وانتاجيتهم في الدولة اللبنانية

أكد عضو لجنة الدراسات في ​جمعية المصارف​ ​نسيب غبريل​ أن "​لبنان​ في المرتبة 105 على مؤشر التنافسة ما يعني أن هناك 77 بالمئة من دول ​العالم​ لديها ​اقتصاد​ وبيئة اقتصادية أفضل من لبنان"، مشيراً إلى أن "اقتصاد لبنان ليس استثماريا بل اقتصاد يطغى عليها ​القطاع العام​ وحجم القطاع العام يجب ان ينخفض في لبنان ونحن نخاف على هوية لبنان الاقتصادية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى أن "تخفيض العجز من الناتج المحلي إلى ما دون الـ 7 بالمئة ضروري لكنه يحتاج إلى إرادة سياسية لذلك فإننا نحتاج إلى ​عملية جراحية​ للقطاع العام تنعش ​القطاع الخاص​"، موضحاً أنه "من غير الصحيح أن ​الضرائب​ أدت إلى فائض في الدخل للميزانية".

وشدد غبريل على أنه "يجب اجراء مسح عام على عدد الموظفين وانتاجيتهم في ​الدولة اللبنانية​"، لافتاً إلى أنه "لم يعد هناك سيولة في السوق في العام 2018 بسبب الاخطاء المتراكمة".