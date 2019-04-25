أكد النائب نقولا نحاس أنه "عندما درست حكومة رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي ملف سلسلة الرتب والرواتب انطلقت من منطق حقوقي وأُرفقت ببنود إصلاحية ولكن لم يتم تطبيقها"، مشيرا الى ان "سلسلة الرتب والرواتب يجب ان تُقترن مع إعادة هيكلة للدولة اللبنانية وإلا فستكون نتائجها سلبية خصوصاً ان كل السياسيين خطفوا الدولة واستخدموها للزيائنية السياسية".
وفي حديث تلفزيوني كشف نجاس أن "عدد الموظفين في القطاع العام في لبنان بلغ اكثر من 300 ألف موظف، وهذا عبء كبير على الدولة والخزينة"، مضيفا:"ليس المهم ان نوظّف الناس بل الاهمّ ان نقدر على دفع رواتبهم"، مشيرا الى أن "36 بالمئة من موازنة الدولة اليوم تذهب الى رواتب القطاع العام".
كانت هذه تفاصيل خبر نحاس: رواتب الموظفين في القطاع العام تشكل 36 بالمئة من موازنة الدولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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