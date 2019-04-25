الطقس غدا صاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع".
الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة التي تكون فوق معدلاتها الموسمية و إنخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.
السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.
الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و تدني محدود على المرتفاعات المتوسطة و ارتفاعاها في المناطق الداخلية.
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