الطقس غدا صاف مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن "طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة ويستمر حتى نهاية الأسبوع".

​الطقس​ المتوقع في لبنان:

الجمعة: صاف الى قليل الغيوم صباحا يتحول بعد الظهر الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي ب​درجات الحرارة​ التي تكون فوق معدلاتها الموسمية و إنخفاض إضافي بنسبة الرطوبة.

السبت: غائم جزئيا الى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة.

الأحد: قليل الغيوم مع انخفاض في درجات الحرارة على الساحل و تدني محدود على المرتفاعات المتوسطة و ارتفاعاها في المناطق الداخلية.