مدير عام مصلحة سكك الحديد: مهامنا الحفاظ على املاك المؤسسة على كل الاراضي اللبنانية

أكد المدير العام ال​مصلحة سكك الحديد​، زياد نصر، ان إحدى أهم مهام موظفي سكك الحديد هي حماية الاملاك العامة، وقد قام موظفو المؤسسىة بوضع إشارات على عقارات المؤسسة، للحؤول دون التعدي على الاملاك العامة، ونجحنا باعادة الاملاك التابعة للمؤسسة، ومنعنا التعدي عليها من دون بدلات>

وأشار نصر في حديث تلفزيوني،الى ان مهام المؤسسة لا تقتصر على تسيير خطوط النقل المشترك، بل تتعاون مع البلديات التي تمر سكة الحديد ضمن نطاق اراضيها، كاشفا ان من اصل 2800 موظف تحتاجها المؤسسة لتسيير عملها، هناك 222 موظف يعملون وهم بالنتيجة موظفون في ​القطاع العام​.