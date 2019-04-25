الأب عازار: عدد من المدارس الخاصة المجانية أقفل أبوابه

أكّد الأمين العام للمدارس الكاثولكية الأب بطرس عازار "أننا لم نتبلّغ بعد قرار اقتطاع 10% من المخصصات التي تقدمها الدولة اللبنانية للمدارس الخاصة المجانية"، مشيرًا إلى أن "الدولة لم تسدد المستحقات منذ أربع سنوات ولم تقدم الدعم المتوجب عليها بعد".
وشدّد عازار، في حديث تلفزيوني، على أن "ذلك يعتبر مخالفة للمراسيم"، موضحًا أنه "يجب أن نقبض المساعدة مرّتين في السنة الأولى في شهر نيسان والثانية في شهر تموز. ولم نقبض أية مساعدة".
ولفت إلى أن "عددًا من المدارس الخاصة المجانية أقفل أبوابه"، مبينًا أن "هذه المدارس أوفر على خزينة الدولة من المدارس الرسمية".
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