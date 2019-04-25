شربل قرداحي: موازنة العام 2019 محورية ولست مع تغيير هوية لبنان الاقتصادية

أكد المستشار ​الإقتصاد​ي في "​التيار الوطني الحر​" شربل قرداحي أن "​سلسلة الرتب والرواتب​ اقترنت بإصلاحات وبإجراءات ضريبية تحقق معظمها لكن ما حصل عام 2018 أنه جرى توظيف كبير جداً في الدولة بطريقة غير قانونية كما أن الفوائد ارتفعت وكذلك عجز ​الكهرباء​ الذي ارتفع مع ارتفاع أسعار ​النفط​"، مشيراً إلى أن "الأرقام التي نشرتها إلى ​وزارة المال​ صحيحة بشكل كبير وهوية ​لبنان​ الإقتصادية لسيت بخطر كما أن موازنة العام 2019 محورية بشكل كبير ولست مع تغيير هوية لبنان الاقتصادية".

وخلال حديث تلفزيوني، لفت إلى "أننا نريد قطاع عام منتج وحيوي بينما ​القطاع العام​ يعكس هذه الحالة بنسبة معينة ولا يكسها بنسبة أخرى"، موضحاً "أننا لا نريد موازنة إقتصادية بل موازنة تقوم بتكبير الإقتصاد ومن الضروري تخفيض العجر من الناتج المحلي إلى ما دون الـ 7 بالمئة".