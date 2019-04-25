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الجيش الليبي: دول تساعد الجماعات المتطرفة في طرابلس

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 كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري أن هناك دولا ساعدت عناصر الجماعات المتطرفة في ليبيا ضد الجيش الوطني في طرابلس.

 

وأوضح المسماري - في مؤتمر صحفي

نقلته قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الخميس - أن هناك مقاتلين مرتزقة نقلوا من جنوب ليبيا، وتم الزج بهم في
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معركة طرابلس، مضيفا أن بعض المقاتلين تم استقدامهم من سوريا من خلال تركيا.


وأشار إلى أنه يتم تزويد المقاتلين بالسلاح والعتاد، فضلا عن دعهم بطائرات من دون طيار، تقوم بتصوير مواقع الجيش وتمد الإرهابيين بمعلومات عن قواته.

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