مقتل وإصابة 25 من طالبان جراء قصف شنته القوات الأفغانية جنوب البلاد

قُتل 18 عنصرًا من حركة طالبان، وأصيب 7 آخرون عقب استهداف القوات الأفغانية منشأة لتدريب منفذي الهجمات الانتحارية التابعة للحركة بقذيفة صاروخية في إقليم (هلمند) جنوب البلاد.
وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم/الخميس/ - أنها أطلقت الليلة الماضية بالتنسيق مع المديرية الوطنية للأمن قذيفة صاروخية من قاعدة شوراب العسكرية، واستهدفت القذيفة مركز تدريب
وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان بثته
ويعد (هلمند) من بين الأقاليم المضطربة جنوبي أفغانستان، وينشط مسلحو حركة طالبان في بعض بلدات الإقليم وعادة ما يحاولون شن عمليات إرهابية ضد الحكومة الأفغانية والمؤسسات الأمنية.
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