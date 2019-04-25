الارشيف / اخبار العالم

مقتل وإصابة 25 من طالبان جراء قصف شنته القوات الأفغانية جنوب البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قُتل 18 عنصرًا من حركة طالبان، وأصيب 7 آخرون عقب استهداف القوات الأفغانية منشأة لتدريب منفذي الهجمات الانتحارية التابعة للحركة بقذيفة صاروخية في إقليم (هلمند) جنوب البلاد.


وذكرت وزارة الدفاع الأفغانية - في بيان بثته

وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم/الخميس/ - أنها أطلقت الليلة الماضية بالتنسيق مع المديرية الوطنية للأمن قذيفة صاروخية من قاعدة شوراب العسكرية، واستهدفت القذيفة مركز تدريب
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
للمهاجمين الانتحاريين في بلدة سنجين بإقليم هلمند، ما أسفر عن مقتل 18 من مسلحي طالبان وإصابة 7 آخرين.


ويعد (هلمند) من بين الأقاليم المضطربة جنوبي أفغانستان، وينشط مسلحو حركة طالبان في بعض بلدات الإقليم وعادة ما يحاولون شن عمليات إرهابية ضد الحكومة الأفغانية والمؤسسات الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 25 من طالبان جراء قصف شنته القوات الأفغانية جنوب البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا