مباحثات إماراتية جزائرية لتعزيز التعاون في الطيران المدني

بحث وزير الأشغال العمومية والنقل الجزائري مصطفى كواربة، اليوم ، بالجزائر العاصمة، مع المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد السويدي، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني.
وذكر بيان لوزارة الأشغال العمومية والنقل الجزائرية، أن المباحثات دارت حول تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات بين الجزائر والإمارات في مجال الطيران المدني والمطارات و الوسائل المساعدة على تطويرها.
وأشاد الجانبان، خلال اللقاء، بنوعية العلاقات التي تربط بين البلدين خاصة في مجال النقل الجوي، وأكدا على مواصلة الجهود لتحقيق التطلعات المستقبلية التي تخدم المصالح المشتركة.
ويتزامن هذا اللقاء مع دخول المحطة الجوية الجديدة لمطار الجزائر الدولي هواري بومدين حيز الخدمة يوم الاثنين المقبل، بطاقة استيعاب قدرها 10 ملايين مسافر في العام.
وتتضمن المحطة الجديدة 20 مركز اتصال للطائرات وموقفين للحاملات
وبالتزامن مع تشغيل المحطة، سيتم فتح خط السكك الحديدية الرابط بين مطار هواري بومدين ومحطة باب الزوار للركاب حيث يمتد هذا الخط على طول 8ر2 كم منه 6ر1 كم داخل نفق.
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