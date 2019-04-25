المبعوث الروسي: مشاورات أستانا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، اليوم ، أن جولة المشاورات في إطار أستانا حول سوريا ركزت على إطلاق اللجنة الدستورية السورية، مشيرا إلى أن العمل مستمر.
وقال لافرينتييف - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن من بين المسائل التيطرحت للنقاش في إطار (أستانا) دراسة الوضع في سوريا قبل كل شيء ومسائل تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية التي تتصدر اهتمامنا وتعتبر أولوية بالنسبة لنا، وكذلك مسائل عودة اللاجئين إلى سوريا وإعادة إعمار البلاد بعد النزاع
وأشار إلى أن العمل على تشكيل اللجنة الدستورية مستمر، وستجري غدا مشاورات في إطار ثلاثي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا جير بيدرسن، بهدف التوصل لاتفاق بشأن مختلف النقاط المتعلقة بتشكيل اللجنة الدستورية.
وأكد أن جميع الأطراف المشاركة في عملية (أستانا) تبذل كل ما في وسعها للمساهمة في إحراز التقدم في التسوية السورية.
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