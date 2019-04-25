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اعتقال 12 داعشياً في كركوك بالعراق

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم، اعتقال 12 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي في كركوك.

 

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن عملية الاعتقال تمت بعد

نصب كمائن لهم في مناطق عديدة داخل مدينة كركوك، مشيرة إلى أنه تم تسليمهم إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.


كان المتحدث باسم قيادة جهاز مكافحة الإرهاب العراقية صباح النعمان، قد صرح في وقت سابق اليوم، بأن العملية الأمنية التي انطلقت في "وادي الشاي" جنوب محافظة كركوك نجحت في تدمير العديد من الأنفاق في تلك المنطقة، وتصفية عدد من الإرهابيين.

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