سريلانكا تفرض حظراً على الطائرات المسيرة بالبلاد

فرضت سلطات سريلانكا، اليوم ، حظراً على الطائرات المسيرة في البلاد، بعد 4 أيام من سلسلة تفجيرات دموية أودت بأرواح أكثر من 350 شخصا.
وأعلنت سلطة الطيران المدني في سريلانكا - وفقا لقناة (روسيااليوم) الإخبارية - حظر جميع أنواع الطائرات المسيرة، وذلك بين الإجراءات المتخذة في ظل الوضع الأمني القائم في البلاد.
وكانت الحكومة السريلانكية، دعت في وقت سابق
كما طلبت السلطات من الكنائس الكاثوليكية بالبلاد إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.
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