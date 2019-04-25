الارشيف / اخبار العالم

سريلانكا تفرض حظراً على الطائرات المسيرة بالبلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

فرضت سلطات سريلانكا، اليوم ، حظراً على الطائرات المسيرة في البلاد، بعد 4 أيام من سلسلة تفجيرات دموية أودت بأرواح أكثر من 350 شخصا.

وأعلنت سلطة الطيران المدني في سريلانكا - وفقا لقناة (روسيا

اليوم) الإخبارية - حظر جميع أنواع الطائرات المسيرة، وذلك بين الإجراءات المتخذة في ظل الوضع الأمني القائم في البلاد.


وكانت الحكومة السريلانكية، دعت في وقت سابق

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
اليوم، كل المساجد في البلاد إلى عدم إقامة صلاة الجمعة غدا لأسباب أمنية وتفاديا لأي استهداف محتمل، بعدما نفذت جماعة إرهابية هجمات دامية في البلاد يوم الأحد الماضي.


كما طلبت السلطات من الكنائس الكاثوليكية بالبلاد إغلاق أبوابها وتعليق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سريلانكا تفرض حظراً على الطائرات المسيرة بالبلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا